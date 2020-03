Mais outro boato que está circulando envolvendo o coronavírus COVID-19.

Circula em grupos de Whatsapp, além de também nas redes sociais, uma mensagem envolvendo a gigante de streaming de vídeos, Netflix. Na mensagem, a afirmação é seguinte:

Com a grande disseminação do CORONA VÍRUS no mundo, a Netflix está liberando acesso a sua plataforma para os primeiros a se cadastrarem no site dles! É por pouco tempo os cadastros!

Endereço para a página falsa: https://netflix-usa.net/?periodo-de-isolamento-gratis . Vale salientar que outros endereços parecidos, com a mesma mensagem, pode acontecer.

Ao clicar o usuário vai para uma página falsa e consequentemente algum vírus pode ser instalado no smartphone, além de roubar dados, caso o visitante caia na besteira de colocar algum dado pessoal, até cartão de crédito.

Por tanto, não confie em links de sites que não sejam oficiais, desconfie sempre de promoções que oferecem mais do que realmente é oferecido. Em época de coronavírus, muitos hackers estão usando o tema para enganar internautas.

CONCLUSÃO

É fake! Não passa de mais uma página falsa para roubar dados das pessoas.Não clique em links deste tipo.