É possível! Confira quais são os segredos para aumentar limite do cartão de crédito

O cartão de crédito é utilizado no cotidiano por todos os brasileiros. Por esse motivo, muitos perguntam como aumentar o limite do cartão de crédito para, assim, parcelar compras sem pagamento de juros, adiar pagamentos, fazer compras pela internet, acumular milhas, dentre outras facilidades.

Confira dicas de especialistas para aumentar crédito de forma consciente e usar seu cartão da melhor forma possível.

Se quer mais crédito, use o que já tem e pague em dia

Na maioria dos casos, quanto mais o consumidor utiliza o cartão de crédito, maior é a chance do limite ser ampliado. Por exemplo, se o cliente tem um limite de R$1.000 e utiliza apenas R$250, o banco considera como ‘baixa utilização’ e não vê motivo para fornecer mais crédito ao consumidor.

Os credores só vão entender que o cliente merece mais crédito se ele utilizar o serviço e mostrar que pode pagar a fatura todo o mês. Quem usa o crédito e mantém o pagamento em dia, o aumento do limite, na maioria dos casos, é feito de forma automática.

Entre em contato com o banco

Se você possui um novo emprego, foi promovido, ou está ganhando mais, o cliente poderá entrar em contato com o gerente do banco para solicitar a revisão do limite do cartão. A aprovação do crédito, vale ressaltar, não é automática, uma vez que o banco ainda vai avaliar o histórico de pagamento.

No caso do banco, se o cartão for atrelado à conta-corrente, fica mais fácil do banco aumentar o limite.

Não se endivide

Saiba usar o cartão de crédito. Confira algumas dicas:

Antes de usar o cartão de crédito, planeje os gastos e esteja atento às datas de fechamento e vencimento da fatura;

Não pague juros pelo uso do crédito rotativo. Pague sempre o valor total da fatura;

Se perder ou roubarem seu cartão de crédito, ligue imediatamente para a central de atendimento e faça o bloqueio imediatamente;

Importante: não utilize o cartão de crédito como se fosse um segundo salário;

Nunca empreste seu cartão, nem forneça a senha;

Se for comprar pela internet, use o cartão apenas em sites de confiança.

