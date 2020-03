É possível! Saiba como pagar boletos utilizando o cartão de crédito da Nubank

Para quem está na correria, fica difícil pegar as filas de bancos e unidades lotéricas para pagar as contas de água, luz, telefone, condomínio, entre outras. A dificuldade aumenta quando é preciso sacar o dinheiro primeiro (uma fila) e então se dirigir a outro local para pagar (outra fila). Então o que fazer?

Cartões de crédito podem ser uma boa alternativa para quem quiser evitar dívidas e pagar seus boletos em dia. Um cartão cada vez mais popular é o cartão de crédito Nubank. Que contas é possível pagar utilizando o cartão de crédito Nubank?

Todo tipo de boleto;

Luz;

Água;

Telefone;

Gás;

Impostos (IPVA, IPTU, etc);

Condomínio.

Como pagar boletos utilizando o cartão Nubank – Passo a passo

Depois de abrir o aplicativo do Nubank, o usuário deve selecionar a opção “Pagamento”; Daí, apontar a câmera do celular/dispositivo para o código de barras do boleto ou digitar os números de identificação do documento; Agora é possível escolher a forma do pagamento, nesse caso “Cartão de Crédito”; E por fim, basta digitar a senha de acesso e autorizar o pagamento.

Apesar dos benefícios do cartão Nubank, existem algumas taxas extras tarifadas na próxima fatura do cartão de crédito, como o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). O tributo federal – cobrado para Pessoas Físicas e Pessoas Jurídicas (CNPJ) – é comum em operações de crédito, seguro, valores imobiliários, operações de títulos, etc, variando de acordo com o valor e categoria.

É possível pagar boletos pelo celular com outros cartões?

Sim. Não é preciso utilizar somente o cartão Nubank para pagar contas pelo celular. Muitos não sabem, mas diversos bancos e financeiras oferecem essa facilidade, como Banco do Brasil, Santander, Bradesco e Itaú, entre diversos outros.

Para saber se seu banco disponibiliza essa facilidade, basta ir no aplicativo da instituição e acessar a aba “Pagamentos” de um dos canais de atendimento oferecidos, como Internet Banking, caixas eletrônicos, aplicativos. Se aparecer a opção “Cartão de Crédito”, é bem provável que seja possível quitar dívidas utilizando o cartão. Você também pode entrar em contato com o banco para mais informações sobre o assunto.

Veja também: Cartão da Caixa 2020 é lançado especialmente para negativados; veja como pedir