Editais do SENAC e SESI abrem vagas com salários de até R$4.811,00

Excelentes oportunidades abertas. De acordo com um levantamento feito pelo Notícias Concursos, há cinco novos editais abertos para o preenchimento de vagas cargos de níveis médio e superior no Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC). Os salários oferecidos podem chegar a até R$4.811,00.

Além disso, há sete novos editais abertos para preenchimento de vagas no Serviço Social da Indústria (SESI). Os salários oferecidos podem chegar a até R$4.639,26.

O Serviço Social da Indústria (SESI) tem como desafio desenvolver uma educação de excelência voltada para o mundo do trabalho e aumentar a produtividade da indústria, promovendo a saúde e segurança do trabalhador. O SESI oferece soluções para as empresas industriais brasileiras por meio de uma rede integrada, que engloba atividades de educação, segurança e saúde do trabalho e promoção da saúde.

Para diminuir o índice de afastamentos do trabalho e estimular um estilo de vida saudável para os industriários, o SESI oferece programas de promoção de segurança e saúde, com soluções para atender as demandas da indústria e aumentar sua produtividade, desempenhando papel decisivo para o fortalecimento do setor industrial e o desenvolvimento sustentável do Brasil.

Vale ressaltar que o Senac, por ser uma entidade de direito privado, não realiza concurso público, por isso goza do direito de realizar processo seletivo sob sua discricionariedade, obedecendo os aspectos do regime jurídico de contratação de pessoal dispostos na Consolidação das Leis do Trabalho – CLT (Decreto-Lei nº 5452/1943 e suas alterações) e da Resolução Senac nº 1018/2015, que estabelece as normas de contratação de empregados.

Desde 1946, o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – Senac é o principal agente de educação profissional voltado para o Comércio de Bens, Serviços e Turismo do País. Hoje, está presente em mais de 2.200 municípios, de Norte a Sul do Brasil, onde mantém infraestrutura de ponta composta por mais de 600 unidades escolares, empresas pedagógicas e unidades móveis.

Seu portfólio contempla cursos presenciais e a distância, em diversas áreas do conhecimento, que vão da Formação Inicial e Continuada à Pós-graduação e permitem ao aluno planejar sua carreira profissional em uma perspectiva de educação continuada.

Edital 01 – SENAC

O SENAC de Farroupilha faz saber aos interessados a abertura de edital para preenchimento de vagas no cargo de Auxiliar Administrativo I, com requisito de ensino médio completo. O salário é de R$1.740,00.

Além disso, os requisitos desejáveis do cargo são: Formação: Ensino Médio. Preferencialmente experiência em atividades de atendimento, vendas, negociação e prospecção de clientes. Conhecimentos: Informática e técnicas de atendimento e vendas.

Os aprovados ainda contarão com Vale transporte (VT) Vale Refeição ou Vale Alimentação (VR ou VA conforme carga horária) Plano de Saúde Plano Odontológico Seguro de Vida Bolsa Auxílio Educação Desconto 80% todos os idiomas no Senac-RS Auxílio Creche Auxílio funeral.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no endereço eletrônico oficial da empresa (https://trabalheconosco.senacrs.com.br/vaga/disponiveis/4765/5/44).

Edital 02 – SENAC

O SENAC de Caxias do Sul faz saber aos interessados a abertura de edital para preenchimento de vagas no cargo de Auxiliar Administrativo I, com requisito de ensino médio completo. O salário é de R$1.740,00.

Além disso, os requisitos desejáveis do cargo são: Formação: Preferencialmente cursando superior. Preferencialmente experiência em atividades administrativas. Conhecimentos: Informática, rotinas administrativas e técnicas de atendimento.

Os aprovados ainda contarão com Vale transporte (VT) Vale Refeição ou Vale Alimentação (VR ou VA conforme carga horária) Plano de Saúde Plano Odontológico Seguro de Vida Bolsa Auxílio Educação Desconto 80% todos os idiomas no Senac-RS Auxílio Creche Auxílio funeral.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no endereço eletrônico oficial da empresa (https://trabalheconosco.senacrs.com.br/vaga/disponiveis/4698/5/140).

Edital 03 – SENAC

O SENAC de Santo Ângelo faz saber aos interessados a abertura de edital para preenchimento de vagas no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, com requisito de ensino fundamental. O salário chega a até R$1.502,00.

Além disso, os requisitos desejáveis do cargo são: Formação: Ensino Fundamental Completo Desejável experiência na área de limpeza e conservação. Conhecimentos: N/A.

Os aprovados ainda contarão com Vale transporte (VT) Vale Refeição ou Vale Alimentação (VR ou VA conforme carga horária) Plano de Saúde Plano Odontológico Seguro de Vida Bolsa Auxílio Educação Desconto 80% todos os idiomas no Senac-RS Auxílio Creche Auxílio funeral.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no endereço eletrônico oficial da empresa (https://trabalheconosco.senacrs.com.br/vaga/disponiveis/4975/23/30).

Edital 04 – SENAC

O SENAC de Carazinho faz saber aos interessados a abertura de edital para preenchimento de vagas no cargo de Orientador de Educação Profissional, com requisito de ensino Graduação – Completo. O salário chega a até R$ 29,54 hora/aula.

Além disso, os requisitos desejáveis do cargo são: Formação: Habilitação Técnica em Segurança do Trabalho, graduados, preferencialmente, em Arquitetura/Engenharia com Especialização em Segurança do Trabalho, ou em Medicina do Trabalho ou Enfermagem do Trabalho. Experiência: desejável experiência em docência

Os aprovados ainda contarão com Vale transporte (VT) Vale Refeição ou Vale Alimentação (VR ou VA conforme carga horária) Plano de Saúde Plano Odontológico Seguro de Vida Bolsa Auxílio Educação Desconto 80% todos os idiomas no Senac-RS Auxílio Creche Auxílio funeral.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no endereço eletrônico oficial da empresa (https://trabalheconosco.senacrs.com.br/vaga/disponiveis/4691/53/45).

Edital 05 – SENAC

O SENAC de Porto Alegre faz saber aos interessados a abertura de edital para preenchimento de vagas no cargo de Professor de Ensino Médio, com requisito de ensino Graduação – Completo.

Além disso, os requisitos desejáveis do cargo são: Superior Completo em licenciatura em Matemática. Experiência: Preferencialmente com experiência no ensino médio, com trabalho interdisciplinar, mediação de grupos, trabalho em equipe, trabalho por projetos e familiaridade com tecnologia da informação e comunicação Conhecimentos: Base Nacional Comum Curricular; Metodologias de ensino/aprendizagem; Legislação referente a educação; Conhecimentos específicos da área de atuação.

Os aprovados ainda contarão com Vale transporte (VT) Vale Refeição ou Vale Alimentação (VR ou VA conforme carga horária) Plano de Saúde Plano Odontológico Seguro de Vida Bolsa Auxílio Educação Desconto 80% todos os idiomas no Senac-RS Auxílio Creche Auxílio funeral.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no endereço eletrônico oficial da empresa (https://trabalheconosco.senacrs.com.br/vaga/disponiveis/4927/79/45).

Edital 01 – SESI

O Serviço Social da Indústria de Bento Gonçalves abriu edital com vagas para o cargo de Cozinheira. Para concorrer a uma das vagas, o candidato deverá ter Ensino Fundamental Completo. O salário será de R$743,37.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no site de recrutamento da FIERGS. O certame será composto por análise curricular, entrevista e avaliação psicológica.

O cargo deverá: Auxiliar no levantamento e manutenção de dados e informações de sua área de atuação, seguindo processos e rotinas pré-estabelecidas. Auxiliar na organização dos equipamentos, materiais e utensílios no local de trabalho. Controlar os estoques de alimentos e materiais de sua área.

Edital 02 – SESI

O Serviço Social da Indústria de Estrela abriu edital com vagas para o cargo de Assistente Técnico I. Para concorrer a uma das vagas, o candidato deverá ter ensino médio completo. O salário será de R$1.784,11.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no site de recrutamento da FIERGS. O certame será composto por análise curricular, prova de conhecimento e entrevista.

O cargo deverá: Atender e orientar clientes internos, externos e fornecedores. Organizar e controlar agenda da gerência e dos atendimentos das áreas técnicas. Auxiliar na emissão de correspondências, textos e documentos de sua área, previamente aprovados e de acordo com os padrões preestabelecidos. Auxiliar no levantamento e manutenção de dados e informações de sua área de atuação, seguindo processos e rotinas preestabelecidas.

Edital 03 – SESI

O Serviço Social da Indústria de Pelotas abriu edital com vagas para o cargo de Fisioterapeuta II. Para concorrer a uma das vagas, o candidato deverá ter Ensino Superior Completo, em Fisioterapia, com Registro No Respectivo Conselho, Pós-graduação em Ergonomia ou Fisioterapia do Trabalho. O salário será de R$4.639,26.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no site de recrutamento da FIERGS. O certame será composto por análise curricular, prova mista e entrevista.

O profissional do cargo deverá: Elaborar relatórios e pareceres técnicos de ergonomia. Elaborar análises ergonômicas do trabalho em indústrias. Aplicar ferramentas quantitativas e qualitativas de ergonomia. Executar atividades de tratamento, desenvolvimento e reabilitação de pacientes portadores de deficiências físicas e ou psíquicas. Aplicar técnicas especiais de reeducação muscular, ginastica corretiva e outras.

Edital 04 – SESI

O Serviço Social da Indústria de Caxias do Sul abriu edital com vagas para o cargo de Assistente Técnico II. Para concorrer a uma das vagas, o candidato deverá ter: Ensino Médio Completo. O salário será de R$2.684,17.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no site de recrutamento da FIERGS. O certame será composto por análise curricular; prova de conhecimento; e entrevista.

O profissional do cargo deverá: Realizar atividades de cadastro das empresas e trabalhadores atendidos pelo SESI no sistema informatizado de segurança no trabalho e saúde ocupacional; prestar suporte e esclarecimento de dúvidas das empresas clientes, com relação aos serviços oferecidos; prestar suporte às atividades administrativas da equipe do SESI.

Edital 05 – SESI

O Serviço Social da Indústria de Caxias do Sul abriu edital com vagas para o cargo de Técnico de Segurança do Trabalho. Para concorrer a uma das vagas, o candidato deverá ter Técnico de nível médio completo em Segurança no Trabalho. O salário será de R$3.221,03.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no site de recrutamento da FIERGS. O certame será composto por análise curricular, prova de conhecimento, dinâmica de grupo e entrevista.

O profissional do cargo deverá realizar capacitação e suporte para os profissionais do SESI e empresas clientes, referente o sistema de segurança no trabalho e saúde ocupacional do SESI; realizar cadastros e atualizações dos sistemas utilizados pela área de SST. Disponibilidade para viagens no RS.

Veja também: Concurso INSS: Portaria que permite contratação de militares é publicada