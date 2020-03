Edital do concurso Ministério da Saúde é confirmado com 4 mil vagas para hospitais federais

O Ministério da Saúde vai abrir um novo edital para o preenchimento de 4 mil vagas para os hospitais federais. Segundo a reportagem da BandNews, o edital está previsto para ser publicado neste mês.

O edital deve contar com vagas para as áreas médica, de enfermagem e também administrativa. Os trâmites para o edital estão em finalização. No entanto, ainda é necessário aguarda a liberação do orçamento pelo governo federal.

Conforme informado pelo site Folha Dirigida, em Brasília, já estão sendo feitas reuniões com o Ministério da Economia para que a verba seja liberada para contratação dos novos profissionais.

A expectativa é que as vagas sejam abertas para Bonsucesso, Ipanema, Cardoso Fontes, Andaraí, Lagoas; e Servidores do Estado.

Em fevereiro, quando foi anunciado, informações da Assessoria de Imprensa do Núcleo Estadual no Rio de Janeiro (Nerj) davam fala que o Ministério da Saúde realizava, naquele momento, reuniões internas para abertura de vagas, sendo que já estava em discussão o cronograma para etapas, como publicação do edital e aplicação das provas.

Também está em discussão o método de contratação de servidores. Ainda não se sabe se os profissionais serão contratados efetivamente ou por tempo determinado. A expectativa é que, pela situação econômica, os profissionais sejam contratados para trabalhar temporariamente.

O quantitativo de 4 mil vagas ainda não tem cargos definidos. Ainda não se sabe se serão oferecidas somente vagas para médicos ou também para área de apoio.

Déficit

O déficit de servidores é grande na pasta. O hospital de Bonsucesso, um dos hospitais federais do Rio de Janeiro, é que mais sofre com o déficit de pessoal. A unidade conta com perda de oncologistas para o setor privado, problemas por conta de falta de insumo, frequente fechamento da emergência, entre outras.

Ao Band News, o coordenador assistencial adjunto do hospital, Carlos Assef, revelou que a maior carência médica do hospital são nas áreas de emergência e oncológica. Essa situação levou o Ministério Público Federal (MPF) a protocolar um pedido em julho de 2019 para que a União fizesse um levantamento de pessoal do Hospital Federal de Bonsucesso.

Caso a falta de médicos fosse constada, o MPF determina a lotação da quantidade necessária de servidores para atuação na instituição para garantir a manutenção dos atendimentos. Sendo assim, o Ministério da Saúde deveria ser obrigado a realizar um novo concurso.

Vale destacar que em 2017, o MPF já tinha ajuizado uma ação civil pública com o objetivo de abrir um novo concurso com objetivo de resolver o déficit de servidores. No entanto, apenas editais para temporários foram abertos.

Último certame

O último edital de seleção para hospitais federais foi divulgado em abril de 2018 e contou com 3.592 vagas destinadas para cargos de níveis médio/técnico e superior.

As oportunidades do concurso foram destinadas as áreas de Enfermagem (Nível superior – 831 vagas), Técnico de Enfermagem (Nível Intermediário – 230 vagas), Médico Especializado (Nível superior – 1.340 vagas), Atividades de Gestão e Manutenção Hospitalar (Nível superior – 832 vagas) e Atividades de Gestão e Manutenção Hospitalar (Nível intermediário – 359 vagas).

Os salários variaram conforme cargo:

Enfermagem: R$2.455,00;

Técnico de Enfermagem: R$1.374,00;

Médico Especializado: R$5.815,00;

Atividades de Gestão e Manutenção Hospitalar (Superior): R$2.455,00; e

Atividades de Suporte em Gestão e Manutenção Hospitalar (Intermediário): R$1.374,00.

Veja o último edital.

