Ele voltou? Pablo tem participação direta em 33% dos gols do São Paulo

​Evolução! Em retomada da boa fase, Pablo cresce no ​São Paulo e mostra que pode ser muito importante para o tricolor ao longo da temporada. O camisa 9 tem sido peça-chave no setor ofensivo do time e demonstrado eficiência e poder de decisão.

De acordo com o portal ​Terra, o atacante tem participação direta (gols e assistências) em 33% dos tentos marcados pelo clube. Os números reforçam a importância do atleta para o grupo de Fernando Diniz e mostram que, apesar de ser reserva, Pablo contribui significantemente com o momento do time.

Até o momento, o atacante participou diretamente de 6 das 18 vezes em que o São Paulo marcou na temporada, com três gols e três assistências entre o Campeonato Paulista e a Copa Libertadores. O camisa 9 tem o mesmo percentual de participação de Alexandre Pato (6) e mais do que Daniel Alves (5).

O que é o Pablo do SPFC? Para o cego, é a luz.

Para o sedento, é a fonte de água viva.

Para o morto, é a vida.

Para o enfermo, é a cura.

Para o prisioneiro, é a liberdade.

Para o viajante, é o caminho. — SÃO PAULO MIL GRAU (@5PFC_M1L_Gr4u) March 14, 2020

Os números fortalecem a defesa de Fernando Diniz em relação ao atacante e mostram o papel de relevância de Pablo para a equipe. “Mais do que precisando, ele estava merecendo. O Pablo está fazendo uma boa temporada. Ele está entre os que mais deram assistência, está jogando bem na maioria dos jogos”, ressaltou Diniz, em entrevista ao SporTV.

Em crescente evolução, Pablo tem mostrado que pode resolver o problema de ‘efetividade do ataque’ do São Paulo e ser mais uma boa opção no elenco de Fernando Diniz. A expectativa agora é por manter a regularidade e pela efetivação da boa fase.