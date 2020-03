Elenco do Cruzeiro teve reunião antes de pausa; ídolos ‘deram recado’ a jovens

Enfrentando o ano mais complicado de sua história – com encurtamento de receitas, Série B e elenco recheado de garotos -, o ​Cruzeiro ​sente as dificuldades esportivas e administrativas já no primeiro trimestre da temporada: está fora da zona de classificação ao mata-mata do Mineiro, neste momento; e está por um fio de ser eliminado da Copa do Brasil.

Antes de todo o calendário ser paralisado em virtude da pandemia de coronavírus no Brasil, o elenco celeste se reuniu e ‘se fechou’ para mudar os rumos da equipe em 2020. De acordo com o ​One Football, os mais veteranos do grupo, Fábio e Léo, foram os porta-vozes da reunião e pediram comprometimento e união pelo acesso à Série A.

“Que a gente possa refletir neste momento, para que a gente possa tomar o rumo certo de trabalho, de humanização, de compromisso, de organização, que isso é fundamental para que a gente consiga chegar na Série A“, afirmou Léo.

Fábio, atleta que mais vezes vestiu a camisa celeste na história do clube, definiu qual deve ser o lema deste grupo para a sequência do ano: “Trabalhar em prol de começar o Brasileiro com uma equipe consistente, e a permanência de todos foi importante para demonstrar esse apego ao Cruzeiro. Todos que permaneceram ou chegaram, estão aqui porque pensaram na reconstrução. A palavra chave é união”, disse.