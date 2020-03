Eliminatórias Sul-Americanas terão início adiado por conta do coronavírus, crava jornal

Na manhã desta quarta (11), o jornal ‘TyC Sports’, da Argentina, cravou uma expectativa que já tomava conta das principais entidades esportivas do nosso futebol: as Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022 terão seu início adiado, medida preventiva em meio à crise global em torno do ​coronavírus.





​​Além do canal ‘Tyc Sports’, o ​UOL Esportes já havia cravado na última terça-feira (10) que Conmebol e CBF aguardavam apenas o crivo da FIFA para sacramentar o adiamento do começo da competição. Outros torneios ao redor do mundo, como as Eliminatórias Asiáticas, também tiveram suas realizações postergadas. A Eurocopa 2020 está sob forte ameaça, havendo grande pressão para seu adiamento até o próximo ano.

Um comunicado oficial da FIFA deve ser realizado ainda nesta tarde de quarta, confirmando a ‘suspensão’ de momento das ​Eliminatórias Sul-Americanas. No calendário original, a Seleção Brasileira iria à campo já nos dias 27 e 31 de março, contra Bolívia e Peru.