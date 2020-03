Em 2020, Palmeiras já usou a base mais do que 2019 inteiro ; confira números

​No ​Palmeiras, a promessa de usar mais jogadores da base no time principal vem sendo cumprida. Em apenas dois meses, o clube já utilizou atletas nessas condições mais do que o ano passado inteiro. As informações são do ​UOL.

Em 2019, somados os minutos em campo de todos jogadores formados no clube, foram 2036. Na temporada atual, são 2362, isso levando em consideração aqueles que não têm mais idade para compor a base, como Victor Luis e Pedrão. Sem contar com esses casos, os números são maiores. Em 2020, são 1738 minutos com recém-promovidos, mais do que 2018 e 2019 juntos.

No ano retrasado, os jogadores formados no Verdão com mais minutagens foram Victor Luis e Thiago Martins, com 3541 e 2730 minutos, respectivamente. Vale lembrar que ambos não possuem idade para atuar no time de baixo.

Os números de 2019 ainda não menores que 2018. Victor Luis continuou sendo o mais usado entre atletas formados no clube: 1821 minutos. Entre os recém-promovidos que mais entraram em campo no profissional, esteve Gabriel Verón, com apenas três jogos e 78 minutos. Vale lembrar que este só jogou na reta final do Campeonato Brasileiro.

Na temporada atual, quem mais foi utilizado até aqui foi Gabriel Menino, com dez jogos e 668 minutos. Atrás vem Victor Luis, com oito jogos e 578 minutos. Gabriel Verón (469) e Patrick de Paula (400) completam a lista.

Saudades do meu Palmeiras. Saudades do Luxemburgo começando com Bruno Henrique e Ramires no meio campo para no intervalo a gente pedir Patrick de Paula e Gabriel Menino no time. Saudades do Dudu driblando para o lado errado (SEMPRE) Sdds do Vitor Hugo recuando toda bola pro GK — Iago de Andrade (@iagodeandrade_) March 24, 2020