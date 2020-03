Em 24h PM atende 90 denúncias de funcionamento de bares, restaurantes e lanchonetes em Maceió

Os trabalhos de orientação e fiscalização a estabelecimentos comerciais nas cidades alagoanas realizados pela Polícia Militar de Alagoas continuam no 2º dia de vigência do Decreto de Emergência estabelecido pelo Governo de Alagoas.

Das 7h da manhã do domingo (22) às 7h da manhã desta segunda-feira (23), as equipes da PM registraram, nas cidades da Região Metropolitana de Maceió, 90 denúncias feitas pela população através do telefone do Centro de Operações da PM, o 190. 52% dessas denúncias foram verificadas no período da noite (das 19h às 7h).

A maior parte das denúncias – 58 delas – foi relacionada ao funcionamento de bares, restaurantes, lanchonetes e estabelecimentos congêneres. Também foram atendidas situações em lojas ou estabelecimentos que praticam o comércio ou prestam serviços de natureza privada; templos, igrejas e instituições religiosas; academias, clubes, centros de ginástica e estabelecimento similares; museus, cinemas e outros equipamentos culturais, públicos e privados; e por atividades de comércio nas praias, lagoas, rios e piscinas públicas ou outros locais. Nenhuma denúncia foi recebida ou atendida quanto a descumprimentos de shoppings centers, galerias/centros comerciais e estabelecimentos congêneres.

No primeiro dia de vigência do Decreto Governamental, a PM atendeu 99 denúncias na Grande Maceió. A maior parte delas foi também relacionada ao funcionamento de bares, restaurantes, lanchonetes e estabelecimentos congêneres.

De acordo com o Decreto, quando o policial encontrar um estabelecimento comercial aberto, ele deverá determinar o fechamento. Se o descumprimento prosseguir, o proprietário poderá ser autuado pelos crimes de desobediência e por infringir determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa. Ambos estão previstos no Código Penal.

Na capital, 609 policiais militares dos batalhões que pertencem ao Comando de Policiamento da Capital (CPC) percorrerão as ruas em viaturas do serviço ordinário e Força Tarefa entre o domingo e a manhã da segunda. No interior, equipes da PM das unidades operacionais também realizam a fiscalização para coibir possíveis descumprimentos das determinações vigentes.

Apreensões registradas

Entre a noite desse domingo (22) e a madrugada desta segunda-feira (23), equipes da PM apreenderam três armas de fogo e 220 gramas de maconha nos bairros do Benedito Bentes e Cidade Universitária, na parte alta de Maceió. Todo o material apreendido e os envolvidos foram levados à Central de Flagrantes I, no bairro do Farol, para a realização dos procedimentos cabíveis.

Fiscalizações do BPRv

Desde as primeiras horas da manhã desta segunda-feira (23), equipes do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) estão nas rodovias estaduais, principalmente nas vias de acesso aos estados vizinhos, realizando abordagens a motoristas e passageiros com o objetivo de identificar possíveis casos suspeitos do novo coronavírus. Um dos focos das fiscalizações estão voltadas quanto a suspensão do transporte rodoviário interestadual de passageiros, seja o regular, complementar ou similares, bem como os serviços de receptivos. Entre os municípios alagoanos, apenas pode trafegar veículos particulares.

Fonte: ASCOM/PM