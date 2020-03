Foi por volta das 02h50 da madrugada desta sexta-feira, 13 de março, quando uma guarnição policial da Companhia de Coruripe, pertencente ao 11º BPM, recebeu uma ligação que uma pessoa do sexo masculino foi encontrada por familiares no banheiro da própria residência, localizada na Rua 1º de Março, bairro Zequinha Azevedo, em Coruripe, já sem vida.

A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU, esteve no local e constatou a morte do homem de 61 anos, identificado como José Arnaldo dos Anjos Gomes. Segundo o informe da polícia, o mesmo não aparentava sinais de violência e provavelmente foi uma morte natural.

Da Redação com informações do 11ºBPM