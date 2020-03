Em entrevista coletiva, Eduardo Coudet se posiciona sobre substituto de D’Alessandro no Inter

O Internacional empatou em 0 a 0 contra o Caxias, pela primeira rodada do segundo turno do Campeonato Gaúcho. O ​Colorado jogou com uma equipe praticamente reserva, já que o foco total é na estreia da fase de grupos da Copa Libertadores da América, onde o Clube do Povo terá o seu primeiro compromisso na próxima terça-feira (3), contra a Universidad Católica-CHI, no Beira-Rio.

Para a partida, o Colorado não poderá contar com o meia-atacante Andrés D’Alessandro, que foi expulso no jogo contra o Tolima, ainda pela fase prévia da competição. Eduardo Coudet falou sobre o possível substituto do argentino. “Todos podem jogar na terça-feira. Em cada jogo, os jogadores estão sendo avaliados. Não gosto de falar nomes individuais. Todos são capacitados“, relatou.

Os principais candidatos a fazerem dupla de ataque com Paolo Guerrero são Marcos Guilherme ou Thiago Galhardo. “Chacho” também fez uma avaliação sobre o novo reforço do Inter, Renzo Saravia. O lateral e o treinador trabalharam juntos no Racing-ARG. “O Corinthians caiu na Libertadores, então conseguimos buscar o Gustavo. O Porto caiu também, e buscamos o Saravia”, afirmou.

Renzo Saravia foi o melhor lateral-direito contratado pelo Inter desde quando? Vale o adendo de ter apenas 26 anos e ser um potencial selecionável para a Seleção Argentina — Intertaticando (@intertaticando) February 28, 2020

O jogador de 26 anos chegará para disputar posição com os laterais Heitor e Rodinei. Coudet relatou que a contratação de Saravia foi uma indicação sua. O argentino defendeu sua seleção na última Copa América, em 2019. “Tentamos aproveitar as possibilidades de mercado, e há algumas boas. Financeiramente é um bom negócio para o clube, um jogador de seleção, e disse que gostaria de contar com ele”, concluiu.