Em entrevista, Filipe Luís fala sobre Libertadores e expectativa por ‘fico’ de Jesus

​Em entrevista coletiva concedida na manhã desta terça-feira (10), o lateral-esquerdo Filipe Luís, do ​Flamengo, falou sobre ‘peso’ que o time tirou das costas após conquista da Libertadores na temporada passada, de como é atuar no Maracanã, do favoritismo da equipe e da expectativa por “fico” de Jorge Jesus.

O experiente lateral explicou que a condição de postulante ao troféu continental vem por tudo o que o elenco vem fazendo e por tudo o que conquistou. Porém, manteve cautela da temporada passada e explicou que ‘tudo pode’ mudar em uma competição longa.

“Defender o título é muito bom. Você vê que o peso saiu dos jogadores. Libertadores é diferente. Acho que a única parecida é a eliminatória. Ambientes diferentes, gramado, altitude, odisseias para chegar aos lugares… Temos um título a defender. Entendemos que as pessoas nos coloquem esse cartaz, mas sabemos que o que define a Libertadores é o mercado do verão europeu. Muita coisa pode acontecer. Mas estamos com a confiança lá em cima para fazer as coisas, ainda mais em casa”, destacou.

Filipe Luís ainda destacou a importância de Jorge Jesus para o plantel rubro-negro e comentou sobre a relação do português. “Ele é esse cara que vemos no campo, intenso. Se tiver que xingar, xinga. Briga. Mas quando sai do campo tem um coração enorme, beija”, comentou.

O lateral acrescentou ressaltando que todos querem que o português siga em solo brasileiro. “Perguntamos se vai ficar. E ele sente o carinho. A sabedoria do Jesus para lidar com um grupo com tanto talento e tanta estrela, não é fácil. Ele criou essa comunhão com os jogadores que é espetacular de viver e de ver. Estamos esperando ele anunciar que vai ficar. É muito importante pra gente”.

O camisa 16 ainda destacou o bom momento que vive e a importância do grupo para que tudo ocorresse “melhor do que o esperado”. “Time, torcida, forma que o time propõe jogo. Amo isso. Eu e o Rafinha somos diferentes e nos completamos, acho isso importante. Desde o começo, me sinto em casa e espero que fique por muitos anos. É o melhor momento da minha carreira. Até fisicamente, o time me faz melhor do que antes e estou encantado”, comentou.

Coletiva com o Filipe Luís…

Uma constatação:

O cara é muito diferenciado. E não apenas como jogador.

Quanta clareza nas palavras e opiniões…

Quanta consciência do jogo, de competições e de Flamengo.

👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼 — Batman Rubro-Negro 🔴⚫️ (@Batman111975) March 10, 2020

Por fim, Filipe Luís falou sobre a complexabilidade do principal torneio da América do Sul e de como os companheiros estão empolgados pela estreia no Maracanã. “Não importa o momento que o time viva. Todos que enfrentam o Flamengo atualmente fazem o jogo da vida. Temos que estar muito atentos na recuperação da bola para não sofrer. Será um bom jogo. Clima de Libertadores é diferente”, completou.

Nesta quarta-feira (10), o ​Flamengo recebe o Barcelona de Guayaquil, no Maracanã, às 21h30 (de Brasília), pela 2ª rodada do Grupo A da Copa Libertadores. O rubro-negro ganhou do Junior Barranquilla na estreia e ocupa a vice-liderança da chave, com os mesmos 3 pontos do líder Independiente del Valle.