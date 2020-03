Em entrevista, Jorge jesus cita jogadores que estiveram abaixo contra o Liverpool

​Em entrevista ao programa Jogo Sagrado, da ​Fox Sports, o técnico do ​Flamengo, Jorge Jesus fez algumas revelações sobre a final do mundial, contra o Liverpool, no ano passado. O português apontou alguns jogadores que, na opinião dele, estiveram abaixo do esperado.

Na visão do “Mister”, Gerson, Éverton Ribeiro, Arrascaeta e Gabigol não estavam bem na partida. E, segundo ele, caso os atletas tivessem rendido o esperado, o Flamengo teria saído de campo com o título.

“ Muitas das vezes nós mexemos, mas não sai como a gente pensa. Na final do Mundial, que nós não vencemos, tive a oportunidade de falar aos atletas que nós não vencemos porque não tivemos quatro nomes no mesmo nível de sempre: Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gérson e Gabigol. Se estivessem em um dia normal, nós não teríamos perdido “, disse.

Do quarteto, apenas Gabigol não foi substituído. Jesus explicou o motivo de ter deixado o centroavante em campo, mesmo não estando bem no jogo. “ Eu pensei em tirar os dois e também o Gabigol, que não estavam bem, mas não tem como tirar ele de campo, porque ele decide. Eu senti os outros dois com falta de intensidade. Os quatro jogadores eu queria ter mexido, mas só poderia mexer em dois ou três Então optei pelos outros dois. Pensei que poderia mudar a partida, mas não surtiram efeito em campo. Tinha que mudar alguma coisa, fazer alguma coisa, deixar a equipe um pouco mais ofensiva “.

Não foram apenas críticas que o técnico rubro-negro falou na entrevista. O sistema defensivo foi elogiado pelo comandante, que ainda declarou que deseja retornar ao mundial com a camisa do Fla.

“A nossa última linha teve uma atuação impecável. Não é fácil parar o ataque do Liverpool, tomamos um gol no contra-ataque, ao qual nós estávamos preparados, mas não tinha muito bem como controlar naquele momento. Nós nos reunimos ao final da partida e deixamos claro que queremos voltar lá”, concluiu.