Em Igreja Nova assaltantes tomam veículo de casal e fogem em direção a São Sebastião

Nesta segunda-feira, 02 de março, a Polícia Militar recebeu uma denúncia, na própria sede do 11º BPM, em Penedo, de um roubo a veículo em Igreja Nova, interior de Alagoas.

De acordo com a vítima, o mesmo estava transitando na rodovia, entre o povoado Ipiranga e São Sebastião quando dois elementos em uma motocicleta se aproximaram de seu veículo, um Fiat Palio, de placas FRT-4676 (Penedo-AL), na cor branca, e anunciaram o assalto.

Um dos criminosos estava armado com uma arma de fogo e fez com que o casal que estava no veículo descesse do automóvel e caminhassem em sentido contrário, enquanto um dos assaltantes assumiu a direção e fugiu com o carro em direção ao município de São Sebastião.

De acordo com o denunciante, a ação criminosa ocorreu por volta das 18h50.

Da Redação com informações do 11º BPM