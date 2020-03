Em meio à pausa, Fortaleza fecha contratação de artilheiro do Brasil em 2020

​O período de pausa no calendário em virtude da pandemia de ​coronavírus não impediu que o Fortaleza se movimentasse, à ‘distância’, para reforçar seu elenco profissional. Dessa forma, quando as atividades relativas ao futebol forem retomadas, teremos uma ‘cara nova’ no grupo comandado por Rogério Ceni.

Trata-se do centroavante Thiago Orobó, artilheiro do Brasil no ano. Autor de 14 gols em 2020 vestindo a camisa do América-RN – dez no campeonato potiguar e outros quatro na Copa do Nordeste -, o atleta vinha sendo observado pelo ​Tricolor de Aço desde o mês de fevereiro.

Como destaca o ​Globoesporte, o América-RN utilizou suas plataformas oficiais nesta sexta (28) para confirmar que o atacante já assinou pré-contrato com o Fortaleza. Seu vínculo com o Alvirrubro se encerraria ao final de maio e, diante do cenário de incertezas e instabilidade que paira sobre o calendário, a liberação do artilheiro do Brasil tornou-se inevitável, especialmente diante da ‘proposta irrecusável’ feita pelo time cearense ao jogador.

“Deus é maravilhoso! Vou realizar meu sonho de jogar uma Série A. Fico triste por não ter sido campeão aqui no América-RN. Era meu sonho já que esse clube me abriu as portas e me ajudou demais. A palavra que tenho por esse clube é gratidão”, afirmou o atleta.