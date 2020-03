Em meio ao coronavírus, Lacta abre 1,8 mil vagas de emprego no Brasil

A Lacta tem 1,8 mil vagas temporárias de emprego para a páscoa. As oportunidades são para diversos estados do país!

Segundo informações, a empresa valoriza uma boa comunicação, disposição, iniciativa, energia e animação para agitar o ponto de venda. Experiência com abastecimento / merchandising e habilidade com tecnologia será um diferencial.

O processo seletivo para as vagas vai acontecer durante as três primeiras semanas de março, de 1º a 21 de março. Já o período de trabalho será de 14 dias, com início em 30 de março e término em 12 de abril.

Requisitos para a vaga:

Ensino médio completo

Mínimo de 18 anos de idade.

A empresa está procurando pessoas alegres e com boa comunicação verbal e corporal para preencher as vagas. Também há vagas para PCD.

Experiência com abastecimento, habilidade com tecnologia e conhecimento em merchandising são diferenciais.

Sobre a Lacta

“A Lacta é uma empresa brasileira fabricante de chocolates. Começou em 1912 com a fundação em São Paulo da Société Anonyme des Chocolats Suisses. Em 1996, foi adquirida pela Kraft Foods. Desde 2012, a Lacta integra a divisão de guloseimas da Mondel?z International.”

Lembrando que estas vagas podem ser preenchidas a qualquer momento. Por este motivo, se tiver interesse, se inscreva o quanto antes e fique ligado no Notícias Concursos!

Inscrições e Informações

Os interessados podem saber mais detalhes sobre a oportunidade e se candidatar através do seguinte link: pascoa.spotpromo.com.br.