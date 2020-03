Em nota, Corinthians confirma baixa importante para partida do estadual

​ Neste sábado (7), o ​Corinthians visita o Novorizontino , no Jorge Ismael de Biasi, pela 9ª rodada do Campeonato Paulista. Lanterna do Grupo D, o Timão tem apenas nove pontos no estadual e corre para não ficar de fora do mata-mata do torneio e passar outro ‘vexame’ após eliminação precoce na Copa Libertadores.

A situação que parecia complicada ficou ainda pior. Em nota oficial, o clube ​alvinegro anunciou que, devido à negociação com o Benfica, de Portugal, o meia-atacante Pedrinho não vai enfrentar o aurinegro do interior. O camisa 10 não foi nem relacionado.

De acordo com o ​Gazeta Esportiva, brasileiros e portugueses de aproximaram de um acerto e a venda deve ser sacramentada. Inicialmente, os Encarnados vão pagar 20 milhões de euros (cerca de R$ 94 milhões) à vista e outros 2,5 milhões de euros no caso de Pedrinho atingir metas pré-definidas.

Que ele vá logo pro Benfica, claramente ele não está mais com a cabeça no Corinthians. — MatHeus (@Math2228) March 6, 2020

A princípio, o Corinthians tem direito a 70% do pagamento à vista, enquanto o empresário do atleta detém os outros 30%, porém, a porcentagem pode variar conforme a negociação. O meia deve ir à Portugal neste final de semana para passar por exames médicos e resolver últimas questões do acordo.

Em entrevista, Tiago Nunes revelou que esperava contar com Pedrinho para a “decisão” contra o Novorizontino. Com a confirmação, Everaldo deve assumir a vaga deixada pelo 10.

“Nós sabíamos que havia uma negociação em andamento com o Benfica, negociação delicada, envolve vários fatores. Contava com ele e seria titular para esse jogo. É jogador importante para o Corinthians. Iria competir pela posição, brigar pelo espaço. Os últimos oito dias dele foram muitos bons, nível técnico, físico, intensidade. Seria uma primeira opção para esse jogo. Faz falta. Vamos aguardar se poderemos contar com eles ou não”, afirmou o treinador.

Vale destacar que o atacante Yony Gonzalez chegou ao Corinthians junto ao Benfica em acordo envolvendo Pedrinho. Independente de acordo neste final de semana, o camisa 10 segue no Timão até junho.