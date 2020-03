Em Penedo indivíduos são flagrados por câmera furtando refletores da residência de uma conselheira tutelar

Durante a madrugada desta segunda, 16 de março, dois elementos tiveram a audácia de furtarem dois refletores de uma residência localizada no Conjunto Rosete Andrade, Q9, 107, em frente a barbearia Stylus, parte alta de Penedo.

A conselheira tutelar da cidade de Penedo, Luciene Caetano dos Santos, mais conhecida por Neide do Conselho, proprietária da casa, divulgou na manhã desta segunda-feira, 16, um roubo à sua residência que aconteceu nessa madrugada, mais precisamente a 01h40.

As imagens de câmeras de segurança mostram dois indivíduos que visualizaram os refletores que estavam na frente de sua casa, e de forma inesperada furtaram, fugindo após o ato criminoso. Segundo ela, duas mulheres estavam presentes, provavelmente com os rapazes, e presenciaram toda a cena do crime. A proprietária da casa divulgou as imagens do circuito interno de segurança nas redes sociais e em grupos de Whatsapp, tudo isso para facilitar a identificação dos envolvidos.

“Isso aí foi ontem 01h40 da madrugada, roubaram meus refletores vamos deixar eles famosos, ainda gratifico a informação. Quem estava na cavalgada do Dom Constantino com eles podem identificar.” disse Neide usando suas redes sociais

Caso você tenha alguma informação que possa levar aos criminosos, ligue para o Disque Denúncia 181, ou entre em contato com a própria conselheira pelo telefone: (82) 99610-3152

Da Redação