Era por volta as 17h deste domingo (8) que a Polícia Militar da 3ª Cia, localizada em Porto Real do Colégio, recebeu uma denúncia que um homem estava armado e ingressando em uma van que fazia transporte de passageiros.

Prontamente os policiais foram em busca da van e interceptaram o veículo. Todos os passageiros foram revistados, porém o suspeito de portar a arma de fogo já tinha desembarcado do veículo. Com ajuda de populares, a polícia recebeu a informação que o mesmo havia descido nas imediações da Av. Governador Moacir Andrade, em Porto Real do Colégio.

A Polícia então recebeu outra denúncia que o elemento havia sido visto jogando a arma de fogo próximo a uma praça, na localidade citada. Os agentes então foram ao local e conseguiram achar a arma de fogo em via pública. O mesmo foi encontrado próximo ao local e recebeu voz de prisão por portar arma de fogo sem licença.

O mesmo possui 31 anos, porém seu nome não foi revelado devido à lei de Abuso de Autoridade. Ele foi encaminhado para delegacia de São Miguel dos Campos para os procedimentos cabíveis.

Da Redação com informações do 11º BPM