Em Porto Real do Colégio policial da reserva imobiliza assaltante após roubo

Foi por volta das 18h desta quinta-feira, 26 de março, que uma guarnição policial do 11º BPM de Porto Real do Colégio foi acionada para atender uma ocorrência de assalto na cidade.

De acordo com a polícia, um indivíduo de 41 anos, que não teve a identidade revelada devido à Lei de Abuso de Autoridade, teria cometido um assalto contra uma mulher de 55 anos. Ele teria subtraído cerca de R$500 da vítima, porém um sargento da reserva da Polícia Militar viu toda cena e conseguiu imobilizar o criminoso. O próprio militar entrou em contato com os policiais para que os mesmos chegassem no local e dessem procedência na ocorrência.

A PM recolheu o indivíduo, que foi conduzida à delegacia, além da recuperação dos R$500,00 que foi recuperado, mais R$250,00 que estava na carteira do criminoso.

Da Redação com informações do 11º BPM