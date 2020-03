Em rede social, Copa do Nordeste brinca com o Cruzeiro: “Muda o Galo, mas…”

Nesta quarta-feira (11), o ​Cruzeiro perdeu por 2 a 0 para o CRB, no Mineirão, pela partida de ida da 3ª fase da Copa do Brasil. Em partida ‘abaixo da crítica’, a Raposa não conseguiu se impor em seu território e viu o Galo da Praia abrir boa vantagem para o confronto de volta.

A derrota não saiu barata e, além de ameaçar a classificação do time para a próxima fase do torneio nacional, gerou diversas piadas e brincadeiras na web. Os internautas não perdoaram o baixo desempenho da equipe celeste e ‘associaram’ o insucesso a alcunha do clube alagoano: o Galo.

Oportuno, o perfil oficial da Copa do Nordeste não perdeu a oportunidade e também entrou na resenha. “Muda o dia, muda o Galo, mas algumas coisas não mudam…”, escreveu em publicação no Twitter. A conta brincou com o ‘apelido’ do ​Atlético-MG e do CRB e com o fato de ambos terem vencido o Cruzeiro.

Fala que e Galo eles tremem. — ATLETICANO FANATICO 9️2 (@RonieeGabriel) March 12, 2020

E aí, torcedores e torcedoras? O que vocês acharam dessas brincadeiras? Futebol raiz ou ‘não é legal’? A Raposa ainda pode reverter o placar ou o Galo vai avançar para a quarta fase da Copa do Brasil? Parte dessas respostas poderão ser descobertas na próxima quarta-feira (18), no Estádio Rei Pelé, na partida de volta entre CRB e Cruzeiro.