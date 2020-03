Empregos em 2020: Recrutadora abre 214 novas vagas para todo o Brasil!

A Adecco faz saber aos interessados a abertura de 214 vagas de emprego no Brasil em diversos cargos; Inscrições abertas

Adecco S.A é uma companhia da suíça que gerencia recursos humanos. Atualmente é a líder no setor. Foi fundada em 1996 com a fusão entre a francesa Ecco e a suíça Adia Interim. Recentemente, a empresa abriu nada menos que 214 novas vagas de emprego no Brasil.

Atua em mais de setenta países, prestando serviços a mais de 130.000 empresas. Possui aproximadamente seis mil filiais, 33 mil funcionários e 640 mil empregados temporários. Está no Brasil desde 1999.

“A Adecco possui 5,5 mil escritórios em 60 países, proporcionando empregos a 700 mil pessoas e oferecendo serviços a mais de 100 mil empresas. Na América Latina, a empresa opera com 3 mil colaboradores em suas filiais presentes em países e conta com 7 milhões de cadastros em sua base de dados”.

“No Brasil desde 1999 e presente nas principais capitais econômicas do país, a Adecco Brasil utiliza sua expertise internacional para implantar as mais novas e avançadas técnicas de gerenciamento de RH, alinhadas ao profundo conhecimento do mercado de trabalho nacional. Nosso compromisso é gerar um alto valor agregado aos serviços que prestamos com respostas rápidas e aderentes às necessidades de nossos clientes e candidatos”.

Cargos disponíveis

As vagas abertas pela Adecco são destinadas aos seguintes cargos:

Serralheiro;

Supervisor de Logística;

Supervisor de Manutenção;

Supervisor Operacional;

Técnico de Laboratório;

Analista de Marketing Digital;

Analista de Recursos Humanos;

Assistente Administrativo;

Auxiliar de Produção de TV;

Gerente;

Motorista;

Operador de Caixa;

Promotor de Vendas;

Representante Comercial;

Pintor;

Consultor Imobiliário;

Desenhista;

Administrador;

Advogado;

Analista de Atendimento a Clientes;

Analista de Contabilidade;

Analista de Logística;

Desenvolvedor;

Técnico de Segurança do Trabalho;

TI;

Vendedor.

Inscrições

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão acessar o site de vagas da empresa, disponibilizado no Infojobs (clique aqui). Após isso, o interessado deverá seguir os seguintes passos: