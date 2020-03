Empresa de energia Enel tem vagas de emprego em quatro estados brasileiros; confira os cargos

A Enel tem mais de 200 vagas de emprego esperando para ser preenchidas em São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e Piauí! Saiba mais!

Sobre a empresa Enel

“Enel SpA é uma empresa italiana com sede em Roma que atua na geração e distribuição de energia elétrica e na distribuição de gás natural. A Enel, cujo nome é um acrónimo de “Ente nazionale per l’energia elettrica”, foi fundada em 1962 por lei, reunindo diversas pequenas empresas do ramo.”

Confira!

Vagas abertas

As vagas disponíveis hoje (03/03/2020) são para:

Vale lembrar que estes cargos podem ser preenchidos a qualquer momento. Por este motivo, se tiver interesse, se inscreva o quanto antes!

Inscrições e informações

Os interessados podem saber mais detalhes sobre o cargo desejado e se candidatar clicando na vaga desejada, acima.

