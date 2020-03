Empresário Dalmo Jr. mostra preocupação com futuro cenário socioeconômico

O empresário Dalmo Santana Júnior que passou a semana ajustando a administração de suas empresas do ramo da construção civil e do comércio, mostrou preocupação diante da atual crise mundial frente a pandemia causada pelo coronavírus (COVID-19), que trará certamente uma gigantesca recessão econômica.

Dalmo falou com preocupação dos cuidados que as pessoas precisam continuar tendo com a saúde, adotando métodos constantes de higiene, discorrendo também sobre o quadro econômico que tem levado empresas ao fechamento temporário, mas algumas já sem previsão de reabertura, levando ao desemprego muitos trabalhadores em Alagoas.

Precisamos unir forças para que ações de incentivo e apoio aos empresários e comerciantes locais sejam adotadas pelos poderes constituídos, a fim de buscar meios que possibilitem e gerem situações positivas para voltar a aquecer o comércio local. “A economia global mergulhou numa queda livre que ninguém sabe onde ou quando termina. As principais vítimas serão as pequenas empresas familiares que têm pouco acesso a crédito e capital de giro”, falou com preocupação, Dalmo Jr.

O empresário sugere que se há a necessidade nesse momento de todos buscarem se enquadrar numa economia de guerra para desacelerar o vírus, será necessário que também se monte num futuro próximo, uma economia de guerra para exponencializar a capacidade de superação do comércio para voltar a fomentar a economia.

“Que nosso povo continue se resguardando e promovendo o achatamento do vírus neste momento para evitar um aumento de pessoas contaminadas, tendo as autoridades a preocupação de alinhar estratégias de saúde com foco na superação econômica, lembrando sem dúvida alguma que a maior economia que podemos fazer agora é a de vidas”, finalizou Dalmo Jr.