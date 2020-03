Empresários de santista recusam acordo proposto pelo Peixe; entenda

​A diretoria do ​Santos busca soluções para quitar suas dívidas, mas vem encontrando complicações para resolver algumas delas. A bola da vez é o débito que o clube tem com o estafe do meio-campista Evandro.

De acordo com publicação do portal ​Lance!, o Peixe deve R$ 140 mil ao representante do jogador. A ideia seria parcelar o valor em 10 vezes sem juros e com multa de 10%. Porém o pedido foi negado.

Para os responsáveis do atleta, a multa serve como um incentivo para o clube não cumprir o acordo em uma ocasião futura. Desta forma, foi feita uma contraproposta com o valor de 30%. José Carlos Peres, presidente do Santos, ainda não deu resposta.

Com o contrato se encerrando no final de junho, é provável que o meia deixe o time caso as partes não entrem em um acordo. O que pode pesar é o interesse do técnico Jesualdo Ferreira em contar com o jogador para a temporada. Evandro vem sendo utilizado na equipe, e atuou no clássico contra o São Paulo, no último domingo.

Se depender da diretoria, ele fica. Porém, se o atleta assinar um pré-contrato com qualquer outro clube, ele deixa a equipe da Vila de graça.