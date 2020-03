Enderson Moreira pode reeditar parceria vitoriosa com novo diretor do Cruzeiro

​Enderson Moreira está próximo de ser anunciado pelo​ Cruzeiro. Após pedir desligamento do Ceará, o treinador se viu seduzido pela proposta da Raposa para a temporada 2020. Porém, um fator foi determinante para a decisão do técnico: a promoção de Ricardo Drubscky para o cargo de Diretor de Futebol. As informações são do portal ​Superesportes .

Amigos há muito tempo, Enderson e Drubscky se reencontram após dois anos. Os dois trabalharam juntos no América-MG, de outubro de 2016 até junho de 2018. A parceria trouxe conquistas grandes para o clube mineiro, como a conquista da Série B de 2017, desbancando o favorito Internacional.

Na competição daquele ano, o Coelho terminou com 73 pontos, sendo 20 vitórias, 13 empates e cinco derrotas. A passagem de Enderson na equipe durou duas temporadas, enquanto a do executivo, um mês a menos.

Foi no América e fazendo dupla com Drubscky que o treinador mineiro teve seu segundo trabalho mais duradouro. No período, somou 48,34% de aproveitamento, mesmo com o título nacional. os números se dão por conta da campanha na Série A de 2016, onde herdou um elenco montado por outros técnicos e que culminou no rebaixamento da equipe.

Somando toda sua passagem do Coelho, Enderson acumulou 111 jogos, 43 vitórias, 32 empates e 36 derrotas. Com a dobradinha com seu velho amigo, agora no Cruzeiro, espera-se um rendimento superior a da parceria antiga.

Enderson Moreira e Ricardo Drubscky já fizeram dobradinhas vitoriosas , Já tiveram passgens pelo @cruzeiro, tem conhecimento de bases. Ou seja, caso se confirme para mim é muitos anos a frente de Ocimar e Adilson Batista. — Eduardo Marques (@emarquesbh) March 18, 2020