Endividado: Santos tem dívida milionária com ex-treinadores

​Dívidas e mais dívidas… O ​Santos iniciou a década de 2020 em uma situação financeira caótica, com muitos débitos de outras temporadas e proibido de inscrever novos atletas no plantel. O cenário na Vila Belmiro é longe do ideal e os problemas não param de ‘aparecer’.

Sem caixa, o clube praiano acumula divididas e, conforme o portal ​LANCE!, o rombo nos cofres santistas vai além do débito por contratações de atletas e tem parcela significativa também de pendências financeiras com ex-treinadores – o montante atinge R$ 12,5 milhões.

Boa.

Tava pensando isso enqt pedia a cabeça do Jesualdo.

Tem q vender um só pra pagar os erros de técnico contratados. Se bem q a multa do Sampaoli já paga isso ne — Reuel Andrade (@reuel_andrade) March 23, 2020

O valor total é dividido entre quatro técnicos do país: Enderson Moreira (R$ 3 milhões), Oswaldo de Oliveira (R$ 2,5 milhões), Dorival Júnior (R$ 3,5 milhões) e Levir Culpi (R$ 3,5 milhões). As cifras são decorrentes de rescisões contratuais da gestão do ex-presidente Modesto Roma Júnior e, mesmo após acordos de parcelamento, seguem sem ser sanadas.

Até o momento, o Santos não tem previsão para quitar as dívidas e pode ver o débito crescer ainda mais, considerando que o argentino Jorge Sampaoli entrou na Justiça contra o clube e pede cerca de R$ 4,6 milhões. O montante equivale a parte dos direitos de imagem, premiação e verbas trabalhistas.

Por sua vez, o Santos também moveu uma ação contra o ex-treinador santistas e pede R$ 10 milhões por quebra de contrato. Sampaoli deixou a equipe no dia 9 de dezembro, um dia antes do termino do vínculo contratual. O atual comandante do ​Atlético-MG afirma que a decisão foi informada previamente e utiliza as dívidas do clube como justificativa.