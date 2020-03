Entre salários, marketing e publicidade, quanto Neymar ganha anualmente?

Não há dúvidas de que ​Neymar é um dos jogadores mais badalados do futebol mundial hoje. Veloz, inteligente e extremamente habilidoso, o brasileiro tem um vasto e prolífico currículo, com títulos nacionais e continentais sendo protagonista (Libertadores/Champions). Toda essa qualidade que lhe é natural e todo o prestígio que há em seu entorno fazem do camisa 10 um dos atletas mais bem remunerados do planeta. Entre salários, marketing, publicidade e patrocínios, quanto o craque lucra por temporada? Descobriremos:

Salários do Paris Saint-Germain

Contratado pelo clube da capital francesa em 2017, Neymar está entre os jogadores mais bem pagos do futebol mundial quando o assunto é salário mensal. Seu vencimento bruto é de 3,06 milhões de euros ao mês (2,35 milhões de euros líquidos). Isso significa um faturamento de 28,2 milhões de euros líquidos por temporada, sem contabilizar bonificações, prêmios, etc.

Instagram e redes sociais

Muito ativo nas redes sociais – principalmente no Instagram -, o brasileiro é um dos atletas que sabe bem como explorar/capitalizar sobre essas plataformas. Um estudo recente realizado pela StubHub levantou que o craque recebe aproximadamente 670 mil euros por cada publicação ‘patrocinando’ determinados produtos. Só há dois jogadores com cachês superiores: ​Lionel Messi e ​Cristiano Ronaldo.

Publicidade

​Além do futebol e de seus seguidores/redes sociais, Neymar também lucra alto com o uso de sua imagem. Trata-se de uma das pessoas públicas mais famosas do planeta e uma referência para muitos, ou seja, um ‘prato cheia’ para empresas que querem alavancar seus ganhos tendo o camisa 10 como garoto-propaganda. Diversas marcas patrocinam o brasileiro, dentre elas a multinacional Altice, contrato que lhe garante aproximadamente 10 milhões de euros/ano.

Considerando estes campos citados, estima-se que o camisa 10 fature algo em torno de 70 milhões de euros bruto por ano. Tá bom ou quer mais?!