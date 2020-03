Vitória dos consumidores, esse é o sentimento que define essa ação.

A Equatorial Distribuidora de Energia em Alagoas informou através de nota que passará, de forma antecipada, os clientes sobre a troca do aparelho que mede a energia de residências e estabelecimentos comerciais.

De acordo com a empresa, quando for necessário trocar o medidor, a empresa entregará uma carta explicativa ao consumidor, informando o motivo da mudança, juntamente com o Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), demais documentos relacionados e comunicando, ainda, o canal para reclamações.

A medida foi tomada após ação da Defensoria Pública que tem atuado na esfera cível, individual e coletiva, para assegurar a oferta do serviço de fornecimento de energia adequado. A instituição segue acompanhando o andamento dos demais problemas apontados pelos cidadãos alagoanos, com a finalidade de garantir o integral respeito aos direitos dos consumidores.

O documento de compromisso da empresa foi entregue nesta sexta-feira (06), para o coordenador do Núcleo de Direitos Humanos e Coletivos, Fabrício Leão Souto.