A suspensão do fornecimento só ocorre após prazo informado no reaviso

Energia elétrica, além de ser um serviço essencial, é sinônimo de conforto. Por meio dela, conseguimos usar equipamentos eletrônicos como o celular, tomar um banho quente e refrescar o ambiente ao utilizar um ventilador ou ar-condicionado. Entretanto, não há situação mais incômoda do que ter serviço interrompido por atraso do pagamento. Para evitar ser surpreendido por um corte de energia, a Equatorial Energia Alagoas esclarece como funciona o procedimento para que seja realizada a suspensão do fornecimento.

O corte de energia por falta de pagamento é realizado de acordo com as diretrizes estabelecidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), dispostos nos artigos 172 e 173 da resolução 414. A partir de uma conta em atraso já é possível ter o fornecimento suspenso pela Equatorial. Porém, antes da suspensão, é enviado um reaviso de débito informando a conta vencida e o prazo para interrupção. Essa notificação pode ser enviada na fatura do cliente, no campo “Notificação de reaviso de vencimento/mensagem” ou por meio de um comunicado avulso.

A suspensão somente poderá ocorrer em até 90 (noventa) dias do vencimento da fatura em atraso. Após esse período, a empresa deverá realizar a cobrança de outra forma.

O corte é uma das últimas medidas da distribuidora de energia para reaver os valores que lhe são devidos. Os clientes podem consultar os débitos pendentes no site www.equatorialalagoas.com.br. Em caso de suspensão de energia, a religação pode ser solicitada na Central de Atendimento, através do telefone 0800 082 0196. O prazo para restabelecimento do serviço é de até 24h para área urbana e 48h para área rural e é preciso apresentar as faturas pagas para os técnicos da companhia.

Estar em dia com as contas de energia evita a suspensão no fornecimento, a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito como Serasa e SPC, além de possibilitar a participação do cliente nas campanhas da distribuidora como a troca de lâmpadas e o sorteio de geladeiras.

Assessoria de Imprensa da Equatorial Energia Alagoas