Escolas particulares de Penedo suspendem aulas devido ao coronavírus

Unidades de ensino forçarão o recesso escolar devido ao coronavírus.

No final desta manhã de terça-feira (17) uma nota oficial divulgada no Instagram do Colégio Sagrado Coração de Jesus, mas acompanhada por todas as escolas particulares de Penedo, informam aos pais e alunos sobre o recesso escolar antecipado, tudo isso como prevenção para o coronavírus COVID-19.

De acordo com a nota, as aulas serão suspensas a partir desta quinta-feira, 19 de março até o dia 02 de abril de 2020.

Confira a nota na íntegra:

NOTA OFICIAL DAS ESCOLAS PARTICULARES

As Escolas Particulares de Penedo, diante da situação de risco para alunos e familiares, tomando medidas preventivas ao coronavírus, seguindo as recomendações das autoridades de saúde do Estado de Alagoas e do Sindicato das Escolas, decidiram, em reunião extraordinária, antecipar o recesso escolar a partir do dia 19 de março a 02 de abril de 2020. Portanto, as atividades escolares estarão suspensas neste período.

Assina a nota:

Colégio Sagrado Coração de Jesus

Colégio Diocesano de Penedo

Colégio Imaculada Conceição

Escola Nossa Senhora de Fátima

Escola Nossa Senhora Auxiliadora

COOPEPE

Escola de Educação Básica Espaço Educar

Escola de Educação Básica Irmão Francisco

Escola de Educação Básica Pequeno Polegar

Algumas escolas, como o Colégio Imaculada Conceição, já decidiram antecipar a suspensão já para esta quarta-feira (18).

