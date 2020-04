Especialista dá detalhes, em números, de como o Barcelona é afetado com coronavírus

O Barcelona é o clube com a maior receita do mundo. Isso, naturalmente, lhe dá uma capacidade de solvência para encarar a atualidade, com o futebol parado em função da pandemia de coronavírus. Porém, obviamente, as perdas são proporcionais ao seu orçamento.

Robero Bayón é conhecido por compartilhar números em seu perfil no Twitter para analisar o esporte. Segundo ele, mesmo que o Barça tenha um orçamento para a temporada 2019-2020 na casa de 1 bilhão de euros, pode deixar de embolsar mais de 300 milhões de euros, ou seja, quase 33% do total previsto.

Por participar da ​Champions League e disputar o título espanhol, suas receitas em dias de jogos são bastante consideráveis. Ingressos caros e as compras na loja oficial se tornam absolutamente relevantes, sem contar o fato de que patrocinadores deixam de ter sua imagem exposta e, por consequência, também colocam menos dinheiro no cofre blaugrana. Sendo assim, o fato de a diretoria culé ter obrigado seu corpo de funcionários (inclusive jogadores) a diminuir em 70% os salários neste período não é em vão. O Barcelona gasta 469,6 milhões de euros em salários anuais e economizará, assim, 328.7 milhões. Coincidentemente, o mesmo montante que está perdendo devido às suspensões de competições.

COMPARAÇÃO DE PERDAS (EM EUROS)​ BARCELONA​ EIBAR​ ​INGRESSOS – LA LIGA ​15 MILHÕES ​0,1 MILHÕES ​INGRESSOS – CHAMPIONS LEAGUE ​8 MILHÕES –​ ​AMISTOSOS ​15 MILHÕES ​– (OU POUCO) ​HOSPITALIDADE (ATIVIDADES) ​6 MILHÕES ​POUCO ​SÓCIOS ​18 MILHÕES ​0,3 MILHÕES ​EXPLORAÇÃO DE INSTALAÇÕES ​50 MILHÕES ​– (OU POUCO) ​DIREITOS DE TV – LA LIGA ​45 MILHÕES ​15 MILHÕES ​DIREITOS DE TV – CHAMPIONS LEAGUE ​35 MILHÕES ​– ​LOJA OFICIAL ​40 MILHÕES ​0,1 MILHÕES ​DINHEIRO DE PATROCÍNIO ​70 MILHÕES ​1 MILHÃO ​TOTAL ​302 MILHÕES ​16,6 MILHÕES (E POUCO)

Diante deste cenário, alguém pode pensar que o clube sofre menos que times com menor “poder de fogo”. E não é bem assim. O Eibar, por exemplo, aprovou um orçamento de 53 milhões de euros, com perdas agora estimadas em 17 milhões. Ou seja, os mesmos 33%.