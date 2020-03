Esquecido por Tiago Nunes, volante avalia propostas para deixar o Corinthians

​O alto número de ​volantes sob contrato no Corinthians começa a fazer suas primeiras ‘vítimas’. Depois de um início de temporada positivo com dois bons jogos no Paulistão, Richard, de 26 anos, acabou ‘encostado’ pela comissão técnica, sucumbindo à fortíssima concorrência de um setor que conta com Cantillo, Camacho, Gabriel, Ramiro e o recém-chegado Éderson.

Como destaca o ​Globoesporte, desde sua má atuação no duelo contra a Ponte Preta – dia 30 de janeiro, pela terceira rodada do Estadual -, Richard perdeu posição e não mais figurou entre os titulares de Tiago Nunes: são sete partidas de ‘sumiço’ para o camisa 25, escassez de oportunidades que já incomoda o volante.

Esse foi sem dúvida o maior erro do Tiago Nunes ter deixado o Richard e dispensado o Ralf. Sei que não é a mesma função, mas não dá pra vc deixar o Richard no Corinthians, pelo amor de Deus. — Corinthians ate a morte (@wendel_alves95) March 4, 2020

Mirando maior espaço e sequência, o jogador e seu estafe avaliam o mercado e estudam propostas de empréstimo para o restante deste ano. Durante o segundo semestre de 2019, Richard atuou pelo ​Vasco via empréstimo e sua permanência em São Januário chegou a ser cogitada, muito em função do novo treinador cruzmaltino, Abel Braga, ser um entusiasta de seu futebol. As conversas, no entanto, acabaram não evoluindo por desacordo nos termos.