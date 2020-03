Estrela do Flamengo, Bruno Henrique inicia temporada com altos e baixos

​Nem tudo são flores para Bruno Henrique. Um dos principais jogadores do elenco de Jorge Jesus, o atacante do Flamengo vive um inicio de temporada de variáveis. Em apenas três meses no ano, o atleta já levantou três taças: Supercopa, Recopa e Taça Guanabara. Porém, mesmo com as conquistas em tão pouco tempo, o jogador vive dramas fora de campo.

Além da lesão no dia 19 de fevereiro, na partida de ida da Recopa, que fez com que ​B​runo Henrique saísse de campo de maca e deixasse o atacante fora de alguns jogos, o atleta rubro-negro se envolveu em um episódio que pode complicar sua carreira profissional e pessoal.

Segundo o portal ​UOL Esporte, Bruno foi parado em uma Blitz no último fim de semana, na Barra da Tijuca, e se recusou a fazer o teste do bafômetro. Após apresentar sua CNH (Carteira Nacional de Habilitação), o documento não constava no sistema do Departamento de Trânsito do Rio de Janeiro. Uma perícia será feita para analisar a veracidade da carteira de motorista. Caso comprovada a falsidade, o camisa 27 do Flamengo será indiciado no crime de uso de documento falso, que prevê pena de até seis anos de reclusão.

Segundo o vice-presidente do clube carioca, Marcos Braz, o jogador está chateado com a situação, mas também muito tranquilo. “ Fez os procedimentos legais e agora é aguardar daqui para frente. Sobre documento falso, é muito cedo. Passa por perícia, passa por situações. O atleta vai se colocar à disposição da autoridade policial. Se houver lá na frente uma questão da perícia do documento, vamos ver”, disse.

