Eurofarma abre novas vagas de emprego e estágio no Brasil; Saiba mais!

Eurofarma é uma empresa farmacêutica multinacional de capital 100% nacional, com sede em São Paulo.

O Grupo Eurofarma é uma empresa de saúde, concentrada em oferecer produtos e serviços para melhorar a vida das pessoas com qualidade, inovação e preço justo nas áreas de Prescrição Médica, Isentos de Prescrição, Genéricos, Hospitalar, Oncologia e Veterinária. Só no Brasil, a companhia oferece 287 produtos em 622 apresentações, atende 30 especialidades médicas e cobre 101 classes terapêuticas, que representam 89% das vendas do varejo farmacêutico.

Fundado em 1972 e primeira multinacional farmacêutica de capital 100% brasileiro, possui operação própria em 20 países, mantendo importante parque fabril no Brasil e plantas em outros 6 países da América Latina. Em 2018, gerou vendas de R$ 4,3 bilhões e emprega mais de 6,7 mil colaboradores.

“Entre as maiores farmacêuticas do país, a Eurofarma e é considerada uma das melhores empresas para se trabalhar segundo o guia Great Place to Work. Com cerca de 6.700 colaboradores, sendo mais de 5,6 mil no Brasil, a companhia detém uma das maiores forças de propaganda médica da América Latina e conta com 9 plantas fabris estrategicamente distribuídas na região,” diz a empresa.

Cargos disponíveis

Cientista de Dados

Coordenador de Marketing OTC e Maduros – LATAM

Desenvolvedor Full Stack

Encarregado de Manutenção

Administrador de Redes Sênior

Analista de Desenvolvimento e métodos analíticos

Analista de Desenvolvimento de Embalagens Técnicas

Analista de Equivalência Farmacêutica

Engenheiro

Especialista Auditoria Qualidade

Vagas de Estágio

Estágio – Central de Atendimento

Estágio – Comex

Estágio – Engenharia Internacional

Estágio – Fusões e Aquisições

Estágio – Pesquisa Clínica

Inscrição

Os interessados podem saber mais detalhes e se candidatar através do site oficial da Eurofarma.