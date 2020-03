Ex-Arsenal, Adebayor é expulso na Libertadores por entrada criminosa; veja o lance

Contratado pelo Olimpia (PAR) no início de fevereiro, Emmanuel Adebayor é, sem dúvida, uma das atrações mais ‘curiosas’ da ​Libertadores 2020. Ainda perseguindo seu primeiro gol com a camisa do clube paraguaio, o atacante togolês ganhou destaque na noite desta quarta-feira (11), mas não pelos melhores motivos.

Na partida contra o Defensa y Justicia pela segunda rodada da fase de grupos, Adebayor ‘perdeu a linha’ em uma disputa pelo alto, indo com as travas da chuteira no rosto do jogador adversário. A entrada ‘criminosa’ gerou confusão e rendeu, com toda justiça, um cartão vermelho para o experiente centroavante. Veja o lance abaixo:

​​Para ‘alívio’ do camisa 25, sua equipe conseguiu superar a desvantagem numérica e vencer a partida por 2 a 1. Olimpia e Defensa y Justicia integram o grupo G da Libertadores, chave que tem o ​Santos como líder com seis pontos somados em seis possíveis.