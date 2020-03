Ex-Flamengo e Corinthians visita Ronaldinho na prisão: “Está tranquilo”

Ronaldinho Gaúcho e Assis seguem presos preventivamente no Paraguai, ​enquanto a Justiça do país investiga o imbróglio todo envolvendo o ex-camisa 10.​ Enquanto um parecer definitivo não vem à tona, a dupla de irmãos vem recebendo apoio e solidariedade do mundo do futebol.

O ex-jogador do Inter, Carlos Gamarra, visitou Ronaldinho na cadeia nesse domingo. Prisão onde Ronaldinho e Assis estão só serve café da manhã, seus advogados levaram na sexta-feira uma caixa de hambúrgueres. — Rodrigo Rodrigues (@rodrigorv14) March 8, 2020

Depois de Alexandre Kalil – ex-presidente do Atlético-MG – enviar uma mensagem a R10, foi a vez de Carlos Gamarra também se manifestar. O ex-zagueiro paraguaio visitou Ronaldinho na prisão e conversou brevemente com o ​site GloboEsporte:

“ Estive com ele hoje toda a manhã. Estava conversando com ele. Está muito bem, está tranquilo“, revelou.