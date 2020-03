Ex-goleiro italiano de duas Copas esteve na mira do Santos para a vaga de Sampaoli

​Um goleiro que disputou duas Copas do Mundo e foi eleito três vezes o melhor de sua posição no planeta pela Federação Internacional de História e Estatística do Futebol esteve na mira do ​Santos. Mas não para atuar dentro de campo e, sim, ser o novo treinador da equipe. Em entrevista ao ​Calcio Mercato, o presidente José Carlos Peres confirmou que, antes de contratar Jesualdo Ferreira, mirou Walter Zenga.

O italiano, de 59 anos, se encontrava sem clube no momento que o Peixe ficou sem o argentino Jorge Sampaoli e precisou ir atrás de um comandante – isso durante o mês de dezembro. Com isso, passou a figurar como opção dos paulistas. “Absolutamente sim (pensei em Walter Zenga). É um treinador pelo qual tenho grande admiração por tudo o que fez e que poderia ser útil ao Santos”, disse o dirigente alvinegro.

Atualmente, Zenga trabalha no Cagliari, da Itália. Porém, acumula passagens por New England Revolution (Estados Unidos), Brera (Itália), Steaua Bucareste (Romênia), Estrela Vermelha (Romênia), Gaziantepspor (Turquia), Al-Ain (Emirados Árabes), Dínamo Bucareste (Romênia), Catania (Itália), Palermo (Itália), A-Nassr (Arábia Saudita), Al-Nasr (Emirados Árabes), Al-Jazira (Emirados Árabes), Sampdoria (Itália), Al-Shaab (Emirados Árabes) e Wolverhampton (Inglaterra). Como goleiro, se destacou principalmente na Inter de Milão e na seleção italiana, com a qual esteve nos Mundiais de 1986, no México, e 1990, na própria Itália. Neste último, estabeleceu um recorde ainda não superado em Copas: 517 minutos seguidos sem levar gols. Foram cinco partidas completas e mas parte da sexta.

