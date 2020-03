Ex-meia do Internacional é anunciado pelo CSA como reforço para 2020

O meio-campista Andrigo, ex-Internacional, teve seu futuro definido para a temporada 2020. Revelado no Colorado, o atleta agora vai defender o CSA, de Alagoas. Em 2019, Andrigo foi emprestado pelo clube gaúcho ao Vitória e ao Figueirense, onde disputou 19 jogos e marcou três gols.

Andrigo surgiu como grande promessa da base ​colorada, mas acabou desapontando, junto ao elenco de 2016 que rebaixou o time para à série B do Campeonato Brasileiro. Logo após esse episódio, foi emprestado ao Atlético Goianiense e em 2018 cedido pelo Inter ao Ceará e ao Sport Recife.

A TESE: Todos da base merecem oportunidades no time principal, pois se jogarem, evoluirao e serão vendidos por milhões de dólares. O FATO: https://t.co/q702yVe6EJ — Roberto Brinckmann (@betobrinckmann) March 10, 2020

O meia-campista foi revelado pelo Internacional e escolhido como o melhor jogador do Campeonato Gaúcho de 2016. Uma promessa para o qual o time colorado cedeu muitas oportunidades, e que também teve chance em vários clubes do país. No entanto, acabou não se destacando e infelizmente não apresentando um futebol convincente. Bem abaixo do que se esperava.

Com um time mais estruturado para 2020, Andrigo não se encaixava mais ao Internacional, e a ida para a equipe do CSA pode fazer do jogador um meia decisivo para os próximos campeonatos que o clube nordestino enfrentará.