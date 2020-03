Ex-presidente do Galo, Kalil envia mensagem a Ronaldinho; craque segue preso no Paraguai

​Entre idas e vindas jurídicas, fato é que ​Ronaldinho Gaúcho segue preso no Paraguai. Sob acusação de utilizar passaportes falsos, o craque e seu irmão, Assis, estão sendo investigados pela justiça do país numa situação um tanto quanto delicada.

Todo o imbróglio envolvendo um ídolo tão querido no mundo do futebol tem despertado a atenção de alguns personagens da bola, que tiveram contato com Ronaldinho ao longo de sua carreira. É o caso de Alexandre Kalil. Hoje prefeito de Belo Horizonte, o ex-dirigente estava à frente da presidência do ​Galo quando o clube conquistou a Libertadores com o ex-atleta no elenco. Pelo Twitter, o mandatário não hesitou em mandar suas vibrações ao gaúcho:

Meu filho, @10Ronaldinho, não tenho nem ideia do que está acontecendo aí no Paraguai, mas nossa família está orando por você. — Alexandre Kalil (@alexandrekalil) March 8, 2020

A Procuradoria Geral reverteu a decisão e decretou prisão preventiva até o desenrolar do caso, que deve acontecer dentro dos próximos dez dias. Até lá, o ex-camisa 10 e seu irmão estão na sede da força policial conhecida como Agrupación Especializada, em Assunção.