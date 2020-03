Ex-presidente do Real Madrid morre aos 76 anos, vítima do coronavírus

O sábado (21) foi de notícias alarmantes envolvendo o ​mundo do futebol e o novo coronavírus. Da Espanha – país que vive situação difícil e disparada de casos confirmados/vítimas fatais -, veio a informação do falecimento de Lorenzo Sanz, ex-presidente de passagem vitoriosa pelo Real Madrid entre os anos de 1995 e 2000.

Diagnosticado com o COVID-19, Sanz foi internado às pressas na última terça-feira (17), sendo transferido imediatamente à Unidade de Terapia Intensiva. Seu quadro complicou de forma considerável nos últimos dias, após desenvolvimento de uma infecção nos rins.

Durante os cinco anos em que esteve à frente do clube merengue, Lorenzo Sanz celebrou dois títulos de ​Champions League: 1997/98, conquistado sobre a Juventus; e 1999/2000, sobre o Valencia. O primeiro deles, por sinal, pôs fim a um ‘jejum continental’ que já durava 32 anos na equipe da capital espanhola.

Novos contaminados na Itália

Se a Espanha vive um momento difícil na contenção do novo ​coronavírus, a Itália é o país que mais agoniza em meio à pandemia. O salto no número de contaminados reflete diretamente no mundo do futebol, com mais dois confirmados neste sábado (21): Paulo Dybala, camisa 10 da Juventus; e Paolo Maldini, diretor técnico do Milan. O craque argentino utilizou suas redes para tranquilizar fãs e garantiu estar bem e assintomático.

Sobre o lendário ex-zagueiro milanista, as notícias vieram em formato de comunicado oficial por parte da instituição, que ainda confirmou o teste positivo de seu filho Daniel, atleta do time juvenil: “Paolo e Daniel estão bem e já completaram duas semanas em casa sem contato com outras pessoas. Eles agora permanecerão em quarentena até recuperação clínica, de acordo com os protocolos médicos descritos pelas autoridades de saúde”, publicou.