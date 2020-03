Exclusivo | Liverpool afasta rumores e deve renovar com dois de seus principais jogadores

A eliminação precoce na ​Champions League e a perda da invencibilidade da Premier League balançaram o clima no Liverpool. Porém, boas notícias podem chegar em breve para os torcedores do Reds. Dois de seus principais jogadores estão próximos de renovarem seu contrato.

Segundo informação exclusiva do ​90min​ inglês, o goleiro brasileiro Alisson e o zagueiro Van Djik estão próximos de estender seus vínculos. Os atletas foram fundamentais para a reconstrução da equipe nas temporadas recentes.

O defensor holandês de 28 anos é considerado o melhor zagueiro do mundo. As boas atuações chamam a atenção de outros gigantes do futebol. Pensando nisso, a diretoria já mantém conversas com o jogador desde a temporada passada, e um acerto para renovação deve ser concretizado em breve.

Outra figura importantíssima para a equipe comandada por Klopp é o arqueiro da Seleção Brasileira. Contratado em 2018, vindo do Roma, o jogador de 27 anos deve continuar trabalhando em Anfield.

O sucesso do Liverpool na temporada passada se deve mto a contratação do goleiro Alisson. Não é por acaso que ele foi considerado o melhor do mundo na posição, fez falta demais no jogo de hoje. Parabéns a equipe de Simeone, novamente fazendo história. — Leandro Mamute (@LeandroMamuteTV) March 11, 2020

Da mesma forma que Van Djik, Alisson já tem conversas adiantadas com os mandatários dos Reds. O acordo também está próximo de um desfecho feliz. A renovação com o goleiro é tratada com urgência nos bastidores, já que, às vezes, ele mostra um pouco de inquietação em defender o time.