Exemplo! Clubes da Série A se engajam no combate ao coronavírus; veja como

Colocamos um de nossos CTs à disposição do governo para receber pacientes com COVID-19, o tempo que precisar. Após inspeção hoje, a Secretaria de Saúde do Estado aprovou o local. Casa do Bahia até janeiro, o Fazendão tem 125.000 m2 e 3 pavilhões com salas e 28 quartos

— Esporte Clube Bahia (@ECBahia) March 19, 2020