Experiente volante que está no futebol turco revela sondagem do Cruzeiro

Reforços são mais do que necessários. E o ​Cruzeiro sabe disso, tanto que ainda nos tempos de Adilson Batista (técnico) e Ocimar Bolicenho (diretor de futebol) foi atrás do volante Chico, atualmente no Antalyaspor, da Turquia. No entanto, as tratativas não avançaram.

Primeiras palavras de Enderson Moreira em sua apresentação: “É o trabalho de maior responsabilidade que tenho na minha carreira. Que a gente possa resgatar o futebol do Cruzeiro e que o torcedor tenha orgulho da equipe. Sei de tudo que está por vir. Tenho uma expectativa enorme.” — Leonardo Garcia Gimenez (@leonageral) March 26, 2020

A confirmação do contato foi feita pelo próprio jogador em entrevista à Rádio 98FM​. “Tive sim uma conversa. “A gente chegou a trocar umas informações, mas infelizmente ele (Adilson Batista) acabou saindo do Cruzeiro, que está neste processo de reformulação. Fiquei feliz, é uma honra saber do interesse que teve. É um grande clube, sei da história que tem, da torcida, da presença nacional e internacional, mas infelizmente não deu certo”, disse.

Dodô nas mãos do Enderson acredito que ainda pode render, o rapaz não e ruim de bola. É novo e ainda pode dar a volta por cima! — Cruzeiro Guerreiro+)🦊 (@Cruzeiro_hexa) March 26, 2020

Com vínculo somente até o final de maio, Chico tem interesse em renovar por mais uma temporada e, depois, voltar para o futebol brasileiro. No entanto, nem ele tem como afirmar ao certo o que vai acontecer logo ali na frente. “Não vou dizer que é 100%, porque hoje a gente não sabe o que vai fazer”, completou. O atleta, atualmente com 33 anos, já passou por Athletico-PR, ​Palmeiras, Coritiba e o também turco Gaziantepspor.

