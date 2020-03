Exposto, fragilizado e irreconhecível: Abel Braga deveria considerar ‘sair de cena’

​Na última quinta-feira (12), o ​Vasco da Gama viveu mais uma noite difícil em sua temporada. Com uma atuação muito abaixo da média – especialmente no primeiro tempo -, o time carioca foi batido por 1 a 0 pelo Goiás, jogo de ida válido pela terceira fase da Copa do Brasil. Ao fim da partida, repetição de uma cena que tem sido corriqueira no 2020 do clube: protestos, vaias e xingamentos direcionados ao presidente Campello e ao treinador Abel Braga.

A insatisfação das arquibancadas é justificada. Em futebol performado, o Cruzmaltino é um dos piores dentre os 20 clubes da Série A neste início de temporada. É a equipe da elite que menos anotou gols no ano, com apenas oito bolas na rede em 13 partidas. O torcedor, que deu uma bela demonstração de amor com a associação em massa ao final de 2019, tem toda razão de estar frustrado. Contudo, há outra verdade nessa história: Abel tem sido o ‘para-raio’ das reivindicações da torcida. Tudo recai sobre ele, enquanto os principais responsáveis pelo delicado momento do clube se esquivam dos holofotes.

O trabalho de Abel não é bom e as críticas ao seu trabalho são pertinentes. Mas o que temos visto desde fevereiro pode ser chamado de ‘linchamento’, das arquibancadas e de boa parte da imprensa esportiva. Completamente exposto e isolado, com um elenco desmotivado e sem receber salários, o veterano comandante parece ter chegado ao limite. Deveria se resguardar e sair de cena, já que o cenário em São Januário não tem perspectiva de melhora: é estrutural e tende a ‘engolir’ qualquer treinador que venha a ocupar a área técnica.