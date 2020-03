Expulsões do Grêmio podem “turbinar” rival em briga por vaga, diz portal chileno

​Os jogos da próxima semana da ​Libertadores estão suspensos por uma medida preventiva da Conmebol em função do avanço do coronavírus pela América do Sul. Só que os fatos do Gre-Nal desta quinta-feira não deixaram de ter repercussão, por exemplo, no Chile, onde o ​Grêmio estaria na quarta-feira para enfrentar a Universidad Católica pela terceira rodada do Grupo E. O portal ​En Cancha, por exemplo, destaca que as baixas tricolores podem pesar a favor do time de Santiago em um eventual encontro.

A equipe local, até o momento, não tem nenhum ponto e ocupa a lanterna da chave. Na estreia, perdeu para o Internacional por 3 a 0, no Beira-Rio. Depois, em pleno San Carlos de Apoquindo, aos pés da Cordilheira dos Andes, levou 2 a 1 do América de Cali. Ou seja, mesmo em crise e atrás de todos os rivais, os prejuízos sofridos pelo Tricolor dão um alento. Uma matéria sobre o tema, por exemplo, elenca o fato de que o lateral-esquerdo Caio Henrique, novo titular da posição, acertou 23 passes ao longo do clássico e se tornou uma arma ofensiva importantes dos gaúchos. Já o atacante Pepê, que para muitos já deveria tomar a vaga de Alisson por conta de sua velocidade e ousadia, também mereceu o devido louvor.

O zagueiro Paulo Miranda, que sequer entrou na partida da Arena, e o centroavante Luciano, reserva de Diego Souza, também terão que cumprir suspensão. Além disso, é bem provável que todos eles recebam uma pena a mais por parte da Conmebol. Ou seja, se o Gre-Nal era para ser apenas uma festa, envergonhou a todos e ainda reacendeu as esperanças de quem parecia ser o saco de pancadas do grupo na busca por vaga às oitavas de final.

