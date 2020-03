Faber Castell abre novas vagas de emprego para diversos cargos pelo Brasil; Confira!

A Faber-Castell é uma empresa produtora de material de escritório alemã. Sua sede mundial encontra-se em Stein no norte da Baviera.

Com uma produção de aproximadamente 2 bilhões de lápis ao ano, a empresa é considerada uma das maiores mundialmente neste ramo. Atualmente a fábrica brasileira localizada em São Carlos, no Estado de São Paulo, é a maior produtora mundial de lápis de cor (com aproximadamente 1,5 bilhão ao ano). Em setembro de 2013, a Faber Castell de São Carlos passou a contar com mais um ramo, a Faber Cosmetics. O ramo de cosméticos trabalha sob o modelo de negócios b2B e fornece produtos para gigantes dos cosméticos no Brasil, tais como Natura, Avon, O Boticário e outras.

“Somos líderes na fabricação de produtos de alta qualidade para escrever, desenhar, pintar e estamos sempre buscando inovação e criatividade. Iniciamos a nossa história em 1761 na Alemanha e, em 1930, o mundo começou a ficar mais colorido no Brasil com nossas três unidades fabris: São Carlos (SP), Prata (MG) e Manaus (AM), além de um escritório administrativo em São Paulo. Lideramos a produção de EcoLápis de madeira plantada e temos 9.600 hectares de floresta cultivada em Prata, além de sermos uma empresa carbono neutro”, diz.

Confira os cargos abaixo:

Cargos disponíveis

Supervisor de Manutenção

Jovem Aprendiz

Promotor de Merchandising

Técnico de Segurança Jr

Vendedor Externo

Estagiário Fiscal

Analista de Orçamentos PL – PCD

Supervisor de Logística

Coordenador de Produção PL

Analista Comercial de Inteligência em Negócios Pleno – Cosméticos

Requisitos (variam para cada vaga)

Ensino médio completo

Ensino Superior completo

Conhecimento com materiais de merchandising

Conhecimento básico em Excel, Word, Power Point

Possuir Experiência na Área

Benefícios (variam para cada vaga)

Assistência médica

Assistência odontológica

Auxílio farmácia

Auxílio fretado

Consignado

Convênio com empresas parceiras

Desconto em produtos

Participação nos Lucros ou Resultados

Restaurante internod

Seguro de vida

Vale alimentação

Vale-transporte

Inscrição

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever através do site de vagas. Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão acessar a lista completa, selecionar aquele de interesse e em seguida, escolher a opção “Candidatar-se”.

