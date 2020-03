Fábio ironiza comemorações do Atlético: “Para o cruzeirense é normal”

Irônico! Nesta segunda-feira (9), o goleiro e ídolo do ​Cruzeiro, Fábio, concedeu uma entrevista coletiva e ironizou a festa dos jogadores e torcida do ​Atlético-MG após vitória no último clássico mineiro. O paredão também fez comparações entre os ‘costumes’ de cada time e falou sobre as provocações.

Fábio afirmou que é importante vencer confrontos contra o seu maior adversário, mas que isso não é um prêmio. “Quando o Cruzeiro ganha clássico, não é comemoração de título. A gente sabe da grandeza do Cruzeiro. E, quando o Atlético ganha, a gente viu a comemoração que fizeram, entraram em campo, só faltou a volta olímpica”, afirmou Fábio.

O goleiro acrescentou falando sobre as conquistas da última década: “Acho que para o cruzeirense é normal. Comemorados são os títulos importantes, bi da Copa Libertadores, hexa da Copa do Brasil, tetracampeão brasileiro. Isso que o torcedor do Cruzeiro comemora. (…). A gente fica triste quando não consegue o objetivo. Quando consegue, é uma vitória no clássico. Segue a temporada, nada demais”, destacou.

títulos do atlético nos últimos três anos: – rebaixamento do Cruzeiro

– ganhar um clássico — Tha ᶜᵉᶜ (@thayscec) March 8, 2020

O clássico ficou marcado por o ​preço do tíquete médio e também pelas provocações relacionadas ao rebaixamento inédito da Raposa. A torcida do Galo levou diversas letras “B” para o Mineirão, usou camisas com ‘zoação’ e também brincou com a popular frase entre os jogadores dos dois times: “Tá triste? Fica triste não”. Os atletas alvinegros estenderam as brincadeiras para o gramado.

Fábio não fugiu do tema e voltou a ironizar: “O Cruzeiro sempre falou de Série B porque nunca tinha caído, em termos de tirar sarro de torcedor. Agora, no Atlético, não vejo nenhum parâmetro para tirar sarro, foi até campeão da Série B em 2006, se não me engano. Então, não condiz muito com a realidade do clube. E, se for falar de grandeza, não dá, né? Títulos, números, o Cruzeiro está muito além do Atlético. Se a gente for falar francamente, claramente, quem pode tirar sarro é o torcedor do Cruzeiro”, disse.

O goleiro terminou falando sobre os times que ‘podem’ brincar com o rebaixamento da Raposa. “Hoje em dia, quem pode falar de rebaixamento é Flamengo, Santos e São Paulo. Estes torcedores têm direito, como o Cruzeiro teve até o ano passado”, finalizou.