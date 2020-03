FAETEC RJ 2020: Edital com 470 vagas deve sair até a próxima semana

Uma nova seleção para A Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado do Rio de Janeiro deve ser publicada em breve. O governador do Estado, Wilson Witzel, autorizou a contratação de nada menos que 470 temporários para Faetec. A autorização foi publicada no Diário Oficial do Estado do dia 13 de fevereiro.

De acordo com informações da assessoria de imprensa da instituição, a previsão é que o edital seja publicado até a próxima semana. Além disso, ainda nesta semana deverá ser divulgada a portaria com as regras do processo de seleção.

A previsão é que o edital seja divulgado com vagas para Professor I, Supervisor Escolar e Instrutor. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais. O salário é de até R$3 mil.

Processo seletivo FAETEC 2020 – Temporários

Professor I: 130 vagas – Salário de R$3.000,00

Supervisor Escolar: 20 vagas – Salário de R$3.000,00

Instrutor: 320 vagas – Salário de R$2.142,88

O contrato terá duração de 12 meses, com possibilidade de prorrogação, conforme necessidade da instituição.

Segundo o último edital, o cargo de Instrutor tem requisito de nível médio completo e formação compatível com a disciplina de atuação ou experiência comprovada de, no mínimo, dois anos na área.

O cargo de Professor I tem requisito de licenciatura plena na disciplina que deseja concorrer. Para a função de supervisor escolar, foi necessário, também, ter o ensino superior.

Os contratados receberão licença maternidade/paternidade, férias proporcionais, 13° salário proporcional e adicional de periculosidade e insalubridade, desde que preenchidos os requisitos legais.

FAETEC realiza concurso com 209 vagas

A Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado do Rio de Janeiro aplicou no domingo, 15 de dezembro, as provas do concurso público (Concurso FAETEC RJ 2019) para preenchimento de nada menos que 209 vagas para cargos de níveis médio e superior carreiras de Técnico Administrativo em Educação e Professor. Foram 31.956 inscritos de ampla concorrência e 1.079 de cotas.

O Instituto Acesso tem a responsabilidade do certame, que conta com vagas para lotação nas Regiões Metropolitana, Noroeste Fluminense, Norte Fluminense, Baixada Litorânea, Médio Paraíba e Centro-Sul Fluminense.

Para Professor, o edital abriu 165 vagas nas áreas de Língua Gastronomia, Turismo, Informática, Informática/Jogos Digitais, Psicologia, Prótese Dentária, Segurança do Trabalho, Eletrônica, Mecânica, Química, Contabilidade, Edificações, Moda, Análises Clínicas, Psicologia, Eletrotécnica, Direito e Legislação, Logística, Portuguesa, Arte, Educação Física, Biologia, Física, Matemática, História, Geografia, Inglês, Libras, Ciências, Pedagogia, Sociologia, Educação Especial, Enfermagem, Estética, Meio Ambiente, Metalurgia, Administração, Contabilidade, Estatística, entre outras áreas. Os salários oferecidos oscilam entre R$ 1.500,00 e R$ 4.554,00.

Para Técnicos Administrativos, o edital abriu 44 vagas para Instrutor para Disciplinas Profissionalizantes I (Química, Eletrotécnica, Informática e Eletromecânica), Supervisor Educacional, Orientador Educacional, Assistente Social, Agente Administrativo e Inspetor de Alunos. Os salários oferecidos variam entre R$ 1.607,13 e R$ 4.554,00.